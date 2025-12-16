Ч етвъртата политическа сила в парламента - „ДПС - Ново начало“ провежда консултации за съставяне на нов кабинет с президента Румен Радев. На срещата партията бе представена от зам.-председателите на ПГ Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов, както и от депутатите Джем Яменов и Айсел Мустафова.
Преди „ДПС - Ново начало“ от „Възраждане“ проведоха консултации на „Дондуков 2“. Основните им искания са за предсрочни избори, преправяне на бюджета и провеждане на КСНС и референдум за запазване на българския лев, както и отсрочка от влизане в еврозоната с 1 година, а преходният период да е 6, а не 1 месец.