О тсвириха шефа на ДАНС в Пловдив. Николай Петров е бил изненадващо привикан в София и пенсиониран, информира "Марица", позовавайки се на "сигурни източници".

Мотивите за отстраняването не се посочват, като най-вероятно то се опира на навършена възраст за пенсиониране.

"Така е прието, имат ли навършени години - благодаря и довиждане", споделят запознати.

Николай Петров вече не е шеф на ДАНС в Пловдив

Петров оглави за трети път ДАНС-Пловдив през 2021 г. и го ръководеше до вчера.

През юни 2010 бившият областен Ангел Стоев, тогава началник на службата, бе сменен. На негово място дойде Асен Стефанов. Той ръководи ДАНС в Пловдив до август 2013-а, когато е пенсиониран.

Тогава за първи път на поста бе назначен Николай Петров. Месец по-късно бе освободен и заменен от Димитър Влахов.

През юни 2014-а Влахов отново отстъпи стола си на Петров, който остана на поста до април 2018-а.

След това пенсионираният шеф на ДАНС в Пловдив бе преместен и стана ръководител на ДАНС в Плевен.

И така през 2021 г. отново се завърща в Пловдив, където смени Тодор Ангелов.

Новината за пенсионирането на Николай Петров разбуни духовете сред служителите в Пловдив.

Те се чудят каква е причината, предвид че ДАНС в града под тепетата реализира редица успешни акции.

Към момента още не е ясно кой ще го наследи на поста.