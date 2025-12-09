Щ е изляза от Президентството със свой политически проект, когато най-малко го очаквате. Това заяви пред журналисти във вторник президентът Румен Радев, предава NOVA.

Държавният глава коментира и проектобюджета за следващата година. „За първия вариант казах, че е бюджет на измамата, а за сегашния – на отложената измама, защото цялото натоварване на бизнеса и гражданите ще се случи през 2027 г. Хората се тревожат - и това е една от причините да излизат на площадите, че както и да изглеждат цифрите в бюджета, докато те са в ръцете на олигарсите, парите няма да се харчат в техен интерес”, категоричен е Радев.

По думите му „службите и специализираните структури на МВР са заети и впрегнати от олигарси срещу техните политически опоненти”. Той определи това като „груба злоупотреба с власт”. „За нея ще се търси отговорност. Призовавам служителите на реда да не петнят честта на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще заради хора, които утре ще ги зарежат и ще избягат с частните си самолети. Олигарсите правят опити за етническо разделение. България обаче е на всички българи. Площадът не е място за разделение, а за обединение. Който дели българите на етнос или на поколение, работи за своите партийни интереси, а не за България. Напомням, че когато протестираме, трябва да спазваме закона и да не забравяме за какво сме се събрали – че България на закона е по-важна и сме по-силни от мафията”, подчерта президентът.