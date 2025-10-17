Л око Пловдив отвя Ботев Враца с класическото 3:0 в първия мач от 12-я кръг на Първа лига. Вихрушката пред вратата на гостите се изви само за 17 минути, а главен герой стана Хуан Переа, който се отчете с две попадения. Лами също се разписа за успеха на "смърфовете". Този успех връща Локо на третото място в класирането с 23 точки, една повече от Лудогорец и Черно море. Врачани остават шести в 14 пункта.

Вихрушката стартира рано-рано. Локомотив Пловдив излезе напред в резултата след едва 66 секунди игра. Каталин Иту центрира отдясно, Божидар Чорбаджийски пресече, но топката се озова в краката на Парвиз Умарбаев, пратил чудесно центриране за Хуан Переа, който с глава отблизо вкара за 1:0. В 17-ата минута Локомотив Пловдив стигна до второ попадение. Лами пусна подаване към Переа, колумбиецът напредна през средата на терена, съпроводен от Божидар Чорбаджийски, който му остави пространство за удар, а нападателят с красив шут в долния десен ъгъл от дистанция покачи на 2:0.

Само две минути по-късно Локомотив отбеляза и трети гол във врачанската врата. Каталин Иту пусна извеждащ пас по конец за Жулиен Лами, озовал се сам срещу Димитър Евтимов, французинът заобиколи вратаря и без никакви проблеми прати топката в мрежата му за 3:0.

След това темпото в мача постепенно започна да спада, а "смърфовете" държаха контрол над двубоя. За това спомогна и обилния дъжд.

През втората чест Ботев Враца продължи да действа колебливо. След десетина минути игра при центрирана топка от десния фланг, тя падна на волето на Каталин Иту, а румънецът отправи много неточен удар високо над вратата. В 64-ата минута врачани стигнаха до най-чистото си положение. Хосе Гайегос, макар и паднал, даде отличен извеждащ пас към Даниел Генов, който заобиколи вратаря Боян Милосавлевич, но си затвори ъгъла и стреля от малък такъв във външната страна на мрежата.

В 78-ата минута Крист Лонгвил проби отлично по левия фланг, намери Франсиско Политино на чиста позиция, а аржентинецът от близка дистанция бе спрян от Димитър Евтимов. Минута по-късно Лонгвил можеше да "асистира" на Милен Стоев при корнер за Ботев Враца, но защитникът стреля с глава над вратата.

