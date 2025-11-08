Левски и ЦСКА излизат един срещу друг в ситуация, в каквато много рядко са се намирали и двата отбора преди големия сблъсък. Макар „сините“ да са значително по-напред в класирането, не само те се намират в победна серия в навечерието на двубоя. Играчите на Хулио Веласкес спечелиха предишните си 5 шампионатни мача, а „червените“ предишните си 3 срещи от първенството. А историята помни само 6 дербита, преди които и двата тима да са влизали в серия от поне 3 последователни победи.

Може би малко изненадващо всеки от тези случаи е от последните 26 години. Изненадващо, защото през 20-и век именно тези два клуба най-често са доминирали в първенството над всички останали. А такива хегемони, какъвто е сега Лудогорец не е имало.

ЦСКА има леко предимство в такива дербита. „Червените“ имат 3 победи, 2 пъти са триумфирали „сините“, а само веднъж не е имало победител. Въпросното равенство се случи преди малко повече от две години. През пролетта на 2023-а двубоят завърши 0:0, като Левски изпусна дузпа в последната минута чрез Ивелин Попов.

