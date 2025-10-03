П ървият мач от 11-ия кръг на Първа лига започна със зрелищно равенство 2:2 между Септември София и Локо Пловдив.

В кучешкия студ на стадиона в столичния квартал „Надежда” всички голове бяха дело на чужденци.

Таджикистанецът Парвизджон Умарбаев изведе гостите от Филибето напред в 45+2, но за 120 секунди камерунецът с френски паспорт Бертран Фурие (66-дузпа и 68) направи пълен обрат за Септември, излизайки първи при стрелците в лигата с общо 8 попадения. Бразилецът Лукас Риян обаче спаси Локо Пловдив от втора загуба за кампанията в 90+6.

Така Септември започна новия месец както завърши стария – с равен, а „смърфовете” записаха втора поредна среща без поражение.