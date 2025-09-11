С елекционерът на младежкия национален отбор Александър Димитров говори след завръщането на „лъвчетата“ от Азербайджан, където България (U21) постигна победа и равенство в първите два мача от квалификациите за Евро 2027. „Разбира се, съжаляваме за всеки мач, който не побеждаваме, особено когато сме надиграли противника. Пропуснатите шест точки щяха да ни дадат допълнителна увереност за мачовете срещу Португалия и Чехия“, коментира Димитров.

Той отбеляза, че тимът е създал достатъчно положения, но не е успял да реализира: „Иска ни се повече, иска ни се да отбелязваме, но не ни се получи. Теренът беше лош, имаше и някои номера на домакините, но ние не обръщаме внимание на тези неща. Няма слаби отбори – всички се развиват и вдигат нивото си“.

Селекционерът подчерта, че основната цел остава класиране на младежкия национален отбор на голям форум – постижение, което последно е било през 1978 г. Относно слуховете за поста на мъжкия национален отбор, Димитров беше ясен: „Все още никой не ми е казал, че няма да водя младежите срещу Португалия и Чехия. Моето име се свързва с националния отбор, но няма разговори на тази тема. Не е на всяка цена да поема този пост. Всеки треньор би искал да бъде на това място, но за мен приоритет е младежкият национален отбор“.

Димитров завърши с похвали за играчите: „Това са най-хубавите мачове, защото футболистите нямат нужда от допълнителна мотивация. Всеки иска да се покаже. Емоционално тези срещи са най-хубави и трудни, но същевременно и най-ценни“.

