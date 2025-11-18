С елекционерът на националния отбор по футбол Александър Димитров бе безкрайно честен, на въпрос, свързан с бъдещето му. Треньорът заяви за NOVA, че е нечестно да се съди за позицията му след едва три срещи срещу силни съперници.

Той, обаче, обеща сам да подаде оставка, ако не постигне резултати в Лигата на нациите.

„Напрежение има и то е нормално да го има. Ние сме готови за критики, след като са национални състезатели и национални треньори, е нормално да има критики. Не е нормално, обаче, критиките да се превръщат в лични обиди. И другото, което аз не приемам, първо, не давам слух на това нещо, което излезе днес във навечерието мача с Грузия. Но ние нямаме два месеца, изиграли сме три мача и то срещу най-добрия отбор в света и един от най-добрите отбори в Европа, и по този начин да се определя моето бъдеще, най-малко е, мисля, че е нечестно. Не е ОК. При положение, че на всички други треньори преди мен е дадено време, и то не срещу такива противници и не в средата на квалификационния цикъл. Ние имаме за цел Лигата на нациите и квалификациите за Европейското първенство. Аз не съм идиот и ако видя, че нещата не се получават в Лигата на нациите, няма да чакам някой да ме сменя. Аз самият ще си тръгна, ако нямам резултати в Лигата на нациите“, каза още Александър Димитров.

„Искам да изнесем играта повече, да владеем топката повече в противниковата половина, да създадем повече положения и възможности за гол и да отбележим. Искаме да бъдем много дисциплинирани във фаза защита, защото е ясно с какви футболисти разполагат в нападение“, сподели Александър Димитров.

„За съжаление, получаваме във всеки мач гол, както и да го гледаме. Върху това нещо трябва да акцентираме и се надяваме да намалим непредизвиканите грешки“, каза още наставникът.

„До много неща може да доведе една победа. Групата беше ясна още при жребия, че е убийствена, че е кошмарна. Съжалявам, че сме в това положение. Но един положителен резултат може да върне увереността на играчите и те да си повярват, че могат да играят в футбол, че могат да играят като равен с другите отбори, с футболисти от ранга на Кварацхелия“, каза още Димитров.