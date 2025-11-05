„Христо Янев извлича максимума от това, което има като потенциал в момента“, обяви за „Мач Телеграф“ треньор на ЦСКА Александър Станков. „Не може с права лопата да изкопаеш основи за кооперация. Треньорът не разполага с багер, но прави максималното, което може в момента. И се справя добре“, продължи Станков. „ЦСКА би трябвало да са по-освободени, защото могат да извличат само позитиви, докато при Левски вече очакванията са по-различни. Те вече са тръгнали към шампионки поход“, отчете той.
