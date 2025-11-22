"Надявам се да сме използвали добре паузата. Успяхме да възстановим някои от футболистите, но загубихме други. Сакор ще го подготвяме за следващия мач. Надеждите ни са да се представим достойно срещу силния и добре играещ отбор на Левски", обяви треньорът на Монтана Анатоли Нанков.

"Във всеки мач искаме да покажем най-доброто. Гледах пресконференцията на Хулио Веласкес, който сподели, че нашият отбор играе футбол, а не е отбор, който се опитва само да руши. Това ме радва. Имаме огромен респект към съперника. Ще се опитаме да играем футбол и да зарадваме хората", допълни той пред официалния сайт на клуба.

За срещата в неделя се завръща Давид Малембана, който получи контузия и беше заменен в края на мача със Славия, който към момента е последен за монтанчани в елита. Важебах Сакор също се възстанови, но няма да попадне в групата за предстоящата среща, тъй като опорният халф отсъства дълго и все още е направил много малко тренировки.

Аут е и вратарят Марсио Роса, който претърпя операция на апендицит в Дубай. Това го вади от сметките до края на година. Роса получи възпалението, наложило хирургическата интервенция по време на лагера с националния отбор на Кабо Верде преди приятелските срещи с Иран и Египер, които са част от подготовката на тима за световното първенство.