Треньорът на Монтана Анатоли Нанков разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящата среща на тима с Левски на стадион „Огоста“ в неделя от 17:00 часа.

„Изправяме се срещу един много сериозен отбор. Няма да ни е лесно, но ние сме длъжни да дадем всичко от себе си. Вярвам в момчетата и съм сигурен, че ще излязат и ще се раздадат. Познаваме добре играта на Левски. И момчетата успяхме да ги запознаем с техните силни и слаби страни. Няма спор, че те са качествен и грамотен отбор. Да, загубиха в последната среща от ЦСКА, но сега съм сигурен, че ще се опитат да се реваншират на своите фенове и онова поражение няма да им се отрази особено”, заяви Нанков.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ

