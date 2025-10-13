П оредна звезда на Испания пропуска световната квалификация срещу България. Нападателят на Барселона Феран Торес беше освободен от лагера на европейския шампион и няма да играе в световната квалификация срещу "лъвовете" във Валядолид. Причината е мускулно претоварване, получено след мача с Грузия.

Проблемът за Торес е дошъл след края на последния мач срещу Грузия в Елче. Футболистът е усетил мускулен дискомфорт, което е наложило незабавна реакция от страна на медицинския щаб на Кралската испанска футболна федерация (RFEF). След проведените обстойни прегледи и допълнителни тестове е установено, че става въпрос за мускулно претоварване, като няма по-сериозна травма.

Въпреки че контузията не е тежка, лекарският екип на Испания е взел решение да не поема никакви рискове със здравето на играча. Предвид краткия период до мача с България, щабът е предпочел да даде почивка на нападателя, следвайки политиката си да приоритизира физическото състояние на футболистите.

Феран Торес е един от многото футболисти на Испания, който пропуска срещата с "лъвовете". Извън състава заради различен вид контузии са Ламин Ямал, Нико Уилямс, Дани Карвахал, Родри, Дийн Хаусен, Дани Олмо, Фермин Лопес и Фабиан Руис. Така Луис де ла Фуенте ще има възможността да експериментира със състава си в предстоящия двубой срещу България.