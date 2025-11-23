Халфът на Левски Асен Митков ще бъде замразен поне за мача с Монтана. Треньорът Хулио Веласкес обмисля няколко промени в състава, в сравнение с вечното дерби с ЦСКА. Първата от тях е халфовата линия, където Митков ще седне на пейката. Испанският специалист призна след загубата от „червените“, че е сбъркал, че не е дал повече игрово време на други халфове. Така днес на „Огоста“ до Акрам Бурас ще застане Гашпер Търдин, а в предни позиции халфовата линия ще изглежда най-вероятно така: Евертон Бала, Мазур Сула и Алдарир. Именно включването на португалеца по дясното крило ще е изненадата в състава. За първи път от началото на кампанията Алдаир и Камдем ще играят заедно в дясната зона – Алдаир като десен халф, а Камдем като десен бек.

Още за Левски четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX