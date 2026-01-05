Л егендарният домакин на ЦСКА Добри Димов - Бай Добри изрази дълбоката си скръб за Димитър Пенев, споделяйки, че най-тежко му е, че Стратега няма да види обновения стадион "Българска армия", и го описа като страхотен, безконфликтен човек, който е създал много футболисти и е обичал младите таланти.

"Най ми е тежко, че не можа да почака да го открием този стадион, да му се порадва... Как се случи това... Всеки божи ден минаваше. В събота ходих да се видим на този стадион. Той не дойде. Много ще е тежко! Не знам как ще го преживея!", сподели легендарният домакин на ЦСКА - Добри Димов, познат на всички като бай Добри след поклонението пред тленните останки на Стратега, цитиран от БГНЕС.

Очаква се реконструираният "Българска армия" да отвори врати през лятото или есента на 2026 г. "Всички му бяха приятели. Той нямаше врагове! Страшен човек беше! И да се роди друг такъв човек, няма да се отчува, да се отгледа. Страхотен човек. Мъката ми е голяма, няма минаване мъката. Той такива футболисти създаде, ако ги броим, няма да ги преброим. Работеше с младите, обичаше младите. Заветът беше да се гледат български, млади футболисти, да се работи с тях", сподели още бай Добри за Димитър Пенев.