Л егендата на българския футбол Красимир Балъков присъства на откриването на новия комплекс за футбол и падел на изпълнителния директор на Левски Даниел Боримиров. "Искам да му пожелая успех (б.р. - на Боримиров), защото това е нещо огромно и е на място, където има необходимост - ж.к. „Люлин“, пожелавам му успех и нещата да му тръгнат по мед и масло, както на Левски. Преди малко лично се запознах с треньора на Левски и си поговорихме. Много хубав човек, от самото начало ме впечатли. Самата игра на Левски и начина, по който той води мачовете, е нещо положително за българския футбол. Надявам се да остане дълго време, защото такива треньори носят промяната“, започна Балъков.

„За националите изядохме над 20 треньора и се вижда, че проблемът не е в треньорите, а в ситуацията и промените в българския футбол. Талантите, които имаме, не се интегрират по най-добрия начин в мъжкия футбол и имат недостатъчна физическа подготовка за съвременния футбол“, продължи бившият национал и селекционер. „Съвет няма какво да му давам, момчето вече дълго време работи с национални гарнитури, моят съвет е да си държи на вижданията за футбола, на стратегията, която изповядва, и да не се интересува от писаниците и приказките, защото в приказките сме много силни, на дела не“, каза Красимир Балъков относно новия селекционер на „лъвовете“ Александър Димитров.

