Б ерое победи Ботев Пловдив с 3:1 в контролна среща, играна на стадион „Трейс Арена“ в Стара Загора. Стивън Петков откри за пловдивчани в осмата минута, но Берое изравни веднага след това с попадение на Йесид Валбуена. Отново колумбийският нападател на старозагорци се разписа за 2:1 в 52-рата минута. Друго ново попълнение на Берое Факундо Аларкон отбеляза в добавеното време за крайното 3:1.

Участие в мача за Берое взе бразилският халф Кайо Лопес, който все още не е представен официално като ново попълнение. Своя неофициален дебют начело на старозагорци направи новият наставник на тима Алехандро Сагерас, който през седмицата замени Виктор Басадре.

В следващия кръг на Първа лига след паузата за мачовете на националните отбори Берое приема Ботев Враца на 12 септември, а в същия ден Ботев Пловдив е домакин на Монтана.

Състав на Берое: Артур Мота (30 – Валентино Кинтеро), Жоао Милейрао (75 – Стилиян Русенов), Хуан Саломони (46 – Станислав Йовков), Висенте Лонджиноти, Ивайло Митев, Кайо Лопес , Стефан Гаврилов, Исмаел Ферер, Нене (75 – Факундо Аларкон), Алберто Салидо (60 – Уеслей Да Роча), Йесид Валбуена (75 – Мирослав Георгиев)

Състав на Ботев (Пловдив): Християн Славков (9 – Николай Пранджев), Габриел Нога, Андрей Йорданов, Ивелин Попов (46 – Джон Емануел), Тайлон, Стивън Петков (46 – Димитър Митков), Армстронг Око-Флекс, Ейбрахам Оджо, Енрике Жоку, Ивайло Видев, Симеон Петров (78 – Габриел Златанов)