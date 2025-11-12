Ц елта на лидера в класирането при голмайсторите в Първа футболна лига - Бертран Фурие, е да вкарва срещу всички отбори в българското първенство, включително срещу шампиона Лудогорец. Двата отбора ще се срещнат на 23 ноември за първенството и на 13 декември за Купата на България.

Фурие, който пристигна в Септември през миналото лято като свободен агент от френския Тулон, дели първото място в класирането на реализаторите с Мамаду Диало от ЦСКА 1948, като и двамата имат по 9 гола. През тази есен нападателят вече вкара по едно попадение на водещи отбори като Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948, Черно море и други.

„Не се притеснявам за головете. Мога да вкарам три гола в един мач и да забравя за предишните, в които не съм отбелязал. Стига да се представям добре и да помагам на отбора, това е по-важно от вкарването на гол. Искам да реализирам срещу всички отбори. Не съм отбелязвал срещу Лудогорец и се надявам в предстоящите ни мачове срещу тях да се разпиша“, заяви той.

„Има много уважение между нас (нападателите). Не е вражда, а е полезно съперничество. Диало от ЦСКА 1948 е много добър нападател, винаги се радвам като отбележи, както и той, когато аз вкарам. Мустафа Сангаре (от Левски) също е много добър играч. Има много добри нападатели в първенството“, каза французинът.

„Мисля, че напрежението е върху Лудогорец. Техният бюджет е много по-голям от нашия и са фаворити по редица причини. Аз лично обичам купата и мисля, че тя създава красиви истории. Ще бъде добър тест за нас. Откакто съм в България съм играл два пъти срещу тях и двата пъти не им беше лесно, така че вярвам, че и сега няма да е по-различно“, отговори той на въпрос за предстоящите мачове срещу българския шампион.

Тимът на Септември е с нов треньор от 30 октомври – Славко Матич, който се надява да помогне на отбора да се изкачи в класирането.

„Славко Матич донесе добра енергия в отбора и клуба, но още е рано да се каже нещо повече от това. Всеки играч очаква с нетърпение да играе под негово ръководство“, каза Фурие.

„В Септември не се борим за титлата, така че не мога да говоря за това. Според мен първенството е по-оспорвно и това е хубаво нещо за зрителите. Ако има нов шампион, това ще е страхотно за лигата. Но не е моя работа да говоря за битката за титлата“, каза още Фурие, когато беше попитан какво мисли за по-оспорвания характер на първенството през този сезон.

Фурие е роден в Камерун на 5 август 1997 година и подписва първия професионален договор в кариерата си през тази година след престой в по-ниските дивизии на Франция. Той се е учил от футболисти като световния шампион с Франция Тиери Анри, Самюел Ето‘о и Дидие Дрогба.

„Късметлия съм, че израснах в поколение с такива нападатели. Тиери Анри, Самюел Ето‘о, Дидие Дрогба, те бяха удивителни. В момента Хари Кейн е на най-високото ниво. Гледам много клипове с тези играчи и се стремя да бъда като тях“, добави още той.

