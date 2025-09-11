Александър Тунчев (вляво) е вариант за наследник на Илиан Илиев.

Т ехническият директор на БФC Кирил Котев потвърди новината на Gong.bg, че бившият му съотборник в ЦСКА и настоящ треньор на Арда Александър Тунчев е вариант за нов национален селекционер.

В началото на седмицата Илиан Илиев оваканти поста след общия резил с 0:6 от Испания и Грузия на старта на световните квалификации.

“Разглеждаме много варианти, още не сме решили кой ще наследи Илиан Илиев. Да, наистина, Александър Тунчев е вариант”, обяви Котев пред БГНЕС.

На въпрос кога ще бъде обявен новият селекционер, той отговори: “Когато се разберем с него - може да е днес, утре или другата седмица”.

Сред останалите варианти са Димитър Димитров-Херо и треньорът на младежите Александър Димитров.