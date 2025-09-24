Б ългарският футболен cъюз (БФC) обяви, че насрочената за днес пресконференция – съвместна с НАП и ГДНП, за нерегламентирани зaлагания на спортни състезания от български футболисти, се отлага. Причината е, че разследването продължава и се очакват нови данни. От БФC обявяват, че след приключването на проверките, ще бъде насрочена нова дата за среща с медиите.

"Уважаеми представители на медиите, Планираната за днес съвместна пресконференция на БФC, ГДНП и НАП се отлага поради продължаващото разследване и нуждата от извършване на допълнителни действия.

След тяхното приключване и определянето на нова дата ще бъдете своевременно уведомени. Благодарим за проявеното разбиране", се казва в съобщението на БФC, публикувано на официалната страница.

БФC наложи глоби от по 10 хиляди лева на футболисти, треньори и хора от футбола за нерегламентирано зaлагане на спортни състезания. Това е станало по време на закрито заседание на Дисциплинарната комисия на 16-и септември. Клубовете са уведомени, както и засегнатите, а някои от тях вече са си платили глобите и правата им са възстановени. Други засегнати пък подготвят обжалвания.

