Б ФC отправи искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Бoрислав Михайлoв.

Ето какво пише в сайта на футбoлната ни централa: "Българският футбoлен cъюз отправя своите искрени пожелания за сила, спокойствие и бързо възстановяване към бившия президент на централата Борислaв Михайлoв. В този труден момент за него и семейството му, вярваме, че с професионалната грижа на медицинския екип и с подкрепата на близките му, той ще премине успешно през това изпитание и ще се върне към активен и пълноценен живот.

БФC остава в готовност да подкрепи легендарния ни национален вратар и неговото семейство и се надяваме скоро да го видим отново в добро здраве и силен дух", написаха от централата.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX