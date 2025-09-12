Б ившият футболист на ЦСКА - Едвин Джеси подписа с втородивизионния Севлиево, съобщиха официално от клуба. 34-годишното крило пристига като свободен агент. Джеси има 61 мача за ЦСКА, в които вкара 7 гола и асистира за 11. Фланговият футболист има и пет мача за националния отбор на Гана, като в тях е отбелязал едно попадение.

Ето какво написаха от Севлиево:

"Бивша звезда на ЦСКА подписа с ФК Севлиево! 34-годишното крило Едвин Джеси пристига край река Росица като свободен агент. За последно нидерландският футболист от ганайски произход игра във Висшата лига на Армения за ФК Гандзасар, като през сезон 2024/25 записа 7 шампионатни мача.

Джеси е популярен у нас с престоя си в ЦСКА София. В периода 2018-2020 година изиграва общо 61 мача със 7 гола и 11 асистенции във всички турнири. През есента на 2019-а преминава под наем в американския ФК Далас (4 мача, 0 гола), като според медийните публикации трансферната му цена към онзи момент е 2,5 млн. долара.

Едвин Джеси е роден на 1 юли 1991 г. в Амстердам. Юноша е на АЗ Алкмаар, като в родината си защитава цветовете на АЗ (2010-2012), Телстар (2011), Де Граафшап (2012), Твенте (2012/13), Хераклес (2013-2015), Рода Керкраде (2015/16), а впоследствие и на норвежкия Олесунд (2016-2017), турските Самсунспор (2020) и Болуспор (2021), израелския Бейтар Йерусалим (2021/22), албанския Кукеси (2022/23) и гръцкия Айоликос (2023/24).

Офанзивният футболист има и 5 срещи с 1 гол за националния отбор на Гана. Добре дошъл в Севлиево и много голове, асистенции и победи със синия екип, Едвин!"

