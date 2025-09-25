С ърбинът Славко Матич е вариант за треньорския пост в Септември. Ръководството на клуба обмисля промяна заради негативните резултати, които изпратиха тима на последното място в Първа лига, пише вестник "Мач Телеграф".

Maтич е гласен за заместник на Стамен Белчев, който изведе Септември до само две победи от 9 мача в първенството до момента. До треньорската смяна може да се стигне, ако "синьо-червените" загубят и в предстоящото в събота гостуване на Черно море.

Матич, който е бивш играч на ЦСКА и Славия, познава отлично случващото се в Септември, който изведе до промоция за елита през 2022 година. За последно той бе начело на Раднички.

