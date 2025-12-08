З акъсалият във Втора лига тим на Беласица подготвя интересен трансфер. Колегите от Gong.bg научиха, че "комитите" са на финалната права да привлекат крилото на регионалния съперник Вихрен - Антон Карачанаков.
Ветеранът има богата визитка, като е играл за над 10 отбора - Пирин Благоевград, ЦСКА, Славия, руския Балтика, полския Краковия, гръцкия Панахайки, Берое, Ботев Пд, Царско село, Монтана, румънския Политехника Яш и северномакедонския Гьорче Петров.
Част е от Вихрен от 2024 г.
