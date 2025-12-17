В енцислав Василев е бивш защитник на ЦСКА. При “армейците“, Венци стигна и до капитанската лента, а от няколко години е областен председател към БФC в зона Перник. Бранителят в България направи успешна кариера, като игра за „червените“, Берое, Арда, Етър, Царско село и любимият му Миньор Перник. В чужбина пък игра за Арис Лимасол, където се засече с бившият наставник на ЦСКА Душан Керкез. Венци коментира ситуацията при столичани специално за „Мач Телеграф“: „Откакто Христо Янев дойде в ЦСКА си личи, че вдигна отбора и постигна бързи резултати. Бил ми е треньор и на мен в Миньор и знам как работи, и колко държи на някои неща - дисциплина, себераздаване и други. Той наследи Душан Керкез, който ми е бивш съотборник в Арис Лимасол. Човекът е много интелигентен и е добър треньор също, но за съжаление в ЦСКА рядко има търпимост към треньорите. Той просто е отдаден на професията футболен треньор, а и вчера гледах, че в Гърция победи ПАОК, което само по себе си говори за класата му, като наставник. Но сега отново към темата „ЦСКА“. Харесаха ми ми последните няколко мача от гледна точка на харакера, който показват футболистите, дори когато изостават в резултата, като срещу Локомотив София. Повярваха си и разбраха за кой отбор играят, но игрово има още какво да се желае със сигурност. Имат шанс за мен да спечелят Купата, ако нещата през зимата им се случат по план, говоря за селекция, подготовка.“

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

Още мнения четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX