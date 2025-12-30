Б ившият собственик на ЦСКА Александър Томов ще спасява затъналия Пирин Благоевград научи "Мач Телеграф". Бизнесменът, който беше и вицепремиер на България в началото на 90-те, призна пред медията ни, че ще помага на "орлетата", които са пред фалит. Той обясни, че няма да взима акциите на Пирин, защото е от ЦСКА и няма намерение да сменя клуба.

"Категорично няма да съм собственик на Пирин Благоевград. Казал съм, че съм готов да помогна на този традиционен български клуб. Аз съм шампион на България и съм от ЦСКА. Нямам намерение да бъда собственик на друг български клуб. Не съм като други известни бизнесмени да си сменям клуба", коментира пред "Мач Телеграф" Александър Томов.

Още по темата четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX