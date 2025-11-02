В Ботев не искат да има други играчи, които да го отнесат като Наумов

Б отев и феновете му не спират. "Канарчетата" са твърди, че трябва да им бъде присъдена служебна победа с 4:0 заради прекратеното дерби с Локомотив Пд. "Жълто-черните" излязоха с нова декларация, в която размахаха Наредбата за провеждането на първенството.

"Наредбата за първенствата и турнирите на БФC ясно показва какво трябва да е решението след инцидента с феновете на Локомотив Пловдив, които удариха Даниел Наумов с бутилка в главата. Настояваме БФC да подходи безпристрастно и категорично да се разграничи от подобни действия на привържениците по родните стадиони", категорични са от Ботев.

Клубът на привържениците на Ботев Пд също излезе с позиция. "Оставяме това тук. Ако ще се борят такъв тип проблеми веднъж завинаги-сега е моментът. Всяко наказание извън служебна победа за Ботев и сериозни санкции за Локомотив ще означава, че да уцелиш футболист с бутилка вода в главата не е особен проблем и ще даде зелена светлина за още такива действия", написаха феновете и качиха на страницата си във Фейсбук клип от инцидента с Наумов.

