Б отев Пловдив официализира Димитър Димитров-Херо като новия си треньор.

Това ще е втори престой за 66-годишния спец от Бургас при „канарчетата”. Бившият национален селекционер им бе спортен директор за по-малко от месец през 2014-а.

Херо, който у нас е бил старши на 10 клуба – Нефтохимик, Литекс, Левски, Велбъжд Кюстендил, Локо Пловдив, Черноморец Бургас, Лудогорец, Берое, Арда и Спартак Варна, ще подпише договора си на 17 ноември. На тази дата преди 32 години националният ни отбор записа историческата си победа над Франция с 2:1 на „Парк де Пренс” в Париж и впоследствие стана 4-ти на световното в САЩ през 1994-та.

От „Колежа” заявиха, че вярват, че с опита и авторитета на Херо, както и с подкрепата на „жълто-черната” общност, Ботев Пловдив ще поеме по пътя на стабилността и възхода и му пожелаха успех, като „очакват с нетърпение новата страница в историята на клуба”.