Б отев Пловдив ще срещне Хебър Пазарджик в контролна среща, породена от паузата на „жълто-черните“ в шампионата. "Канарчетата" трябваше да играят с Левски в шестия кръг на шампионата, но "сините" отложиха мача заради европейските си ангажименти срещу АЗ Алкмаар.
Спарингът ще се състои в събота (23.08) от 11:00 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. Двубоят ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, като ще бъде отворена единствено централната трибуна. Вратите на стадиона ще отворят в 10:00 часа, като за привържениците е предвидена фен зона с храни и напитки.
