Б ившият нападател на Левски и национал на България – Валери Божинов, надъха „сините“ в навечерието на дербито с ЦСКА.
Божинов, който има 14 гола и 2 асистенции в 44 мача за Левски, пусна емоционален пост в Instagram, в който нахъса „сините“ за дербито, показвайки вяра в тях в битката им за титлата.
Ето какво написа Божинов:
„Вярвам, че ще станете шампиони!
Сега е моментът! Няма утре, няма после - има само днес.
Вярвайте в себе си! Живейте с мисълта за победата!
Искайте, работете, покажете воля, желание, характер, мотивация, амбиция!
И най-важното - манталитет на победители!
Искам да виждам злоба и глад за успехи!
Не изпускайте възможността, защото няма втори шанс.
Времето не можем да върнем, но можем да го направим част от историята.
А историята остава завинаги!
Всичко е във вашите сърца, глави, души и най-вече в краката ви!
Знам едно: няма по-силно нещо от волята, мотивацията и характера.
И трябват смелост и сила, за да стигнете върха!
Не губете нито секунда, концентрирайте се върху успеха!
А успехът е само един: да станете шампиони!
Сега е моментът. Утре е късно.
Успех и само ЛЕВСКИ!“.
