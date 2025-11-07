Б ившият нападател на Левски и национал на България – Валери Божинов, надъха „сините“ в навечерието на дербито с ЦСКА.

Божинов, който има 14 гола и 2 асистенции в 44 мача за Левски, пусна емоционален пост в Instagram, в който нахъса „сините“ за дербито, показвайки вяра в тях в битката им за титлата.

Ето какво написа Божинов:

„Вярвам, че ще станете шампиони!

Сега е моментът! Няма утре, няма после - има само днес.

Вярвайте в себе си! Живейте с мисълта за победата!

Искайте, работете, покажете воля, желание, характер, мотивация, амбиция!

И най-важното - манталитет на победители!

Искам да виждам злоба и глад за успехи!

Не изпускайте възможността, защото няма втори шанс.

Времето не можем да върнем, но можем да го направим част от историята.

А историята остава завинаги!

Всичко е във вашите сърца, глави, души и най-вече в краката ви!

Знам едно: няма по-силно нещо от волята, мотивацията и характера.

И трябват смелост и сила, за да стигнете върха!

Не губете нито секунда, концентрирайте се върху успеха!

А успехът е само един: да станете шампиони!

Сега е моментът. Утре е късно.

Успех и само ЛЕВСКИ!“.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX