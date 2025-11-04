В алери Божинов даде интервю за "А Бола", в което се върна към периода си с екипа на Спортинг. Божинов се извини на феновете на "лъвовете" за прословутия му пропуск от дузпа, който на практика сложи край на кариерата му в Португалия.

През 2011 г. Божинов подписа петгодишен договор с португалския гранд, а откупната клауза в него беше на стойност 25 милиона евро. Очакванията обаче се сринаха на 19 януари 2012 г. след мач за Купата на Лигата срещу Морейрензе. Жефрен спечели дузпа, която можеше да донесе победата на „лъвовете“ в добавеното време, а чилиецът Матиас Фернандес се готвеше да я изпълни. Божинов обаче не му позволи и дори избута съотборника си, нагърбвайки се с изпълнението на 11-метровия наказателен удар, който пропусна. Това настрои феновете срещу българина и не след дълго той напусна клуба.

"Португалия е уникална страна. Беше чест, удоволствие и привилегия да опозная традициите, хората и най-вече културата на страната. Лисабон е невероятен град, климатът е прекрасен, слънчев. Мога само да благодаря за прекрасните моменти в Португалия и особено на невероятните хора на Лисабон", каза Божинов.

"Благодарен съм на Спортинг. Беше чест да играя в един от най-известните отбори в Португалия, който има фантастични фенове. За ситуацията с онази дузпа мога да кажа само едно - хора сме, всички допускаме грешки. Важното е да ги разберем и признаем. Ако съм обидил някого, особено феновете, сега е моментът да се извиня. Извинявам се. Спортинг е велик клуб, феновете са невероятни. На клуба и феновете желая всичко най-добро от цялото си сърце и душа", добави бившият ни национал.