М акар и да не успя да блесне при успеха с 4:0 над Спартак Вн, защото игра едва десетина минути, Мохамед Брахими беше ключов в мача с бившия си отбор Ботев Пд, давайки страхотна асистенция за победното попадение на Леандро Годой. Така за пореден път, след публичното си порицаване от треньора Христо Янев, крилото показа, че не е за отспиване и иска да се бори за бъдещето си в ЦСКА.

Както е известно, след своя трети дебют начело на „червените“ - 1:1 срещу Локо Сф в „Надежда“ в края на септември, Янев критикува Брахими и му направи двойна смяна. „За малкото време, в което беше на терена загуби почти всички топки, в които можеше да ни спечели предимство. Ние го пуснахме с ясната идея да създаде проблеми на отбраната на Локо София. Той създаде повече на нас“. Впоследствие Брахими дори беше пратен в дублиращия тим.

С течение на времето обаче Брахими отново спечели доверието на своя треньор. В октомврийската пауза ЦСКА победи с 4:0 Септември Сф в контрола, а след мача Янев заяви: „Много се стара и мога да го похваля за отношението му към отбора“. В този двубой Брахими вкара гол и подаде за други два. Договорът на крилото с ЦСКА свършва през лятото на 2026 г. Така, че в следващите двубои той ще се бори и за своето бъдеще при „червените“.

