Б ългария се прощава с легендата Димитър Пенев. Великият футболист и треньор почина на 80 г. в събота, а поклонението днес на Националния стадион „Васил Левски“ събра редица футболни величия, спортни деятели, политици и фенове.

На националния стадион дойдоха героите от САЩ'94, стигнали до четвъртото място в света под ръководството именно на Пенев. Играчите от златното поколение на българския футбол изпратиха техния треньор заедно. Те го сториха с тихи аплодисменти и много сълзи край ковчега, поставен на пистата пред Сектор "А" на "Васил Левски".

На поклонението дойдоха и звездите от следващото поколение, на които също именно Пенев даде път във футбола.

Последно сбогом с Пенев си взеха още редица легенди, с които е играл и работил през годините.

На националния стадион са играчите, треньорския щаб и ръководството на ЦСКА. Дойде и кметът на София Васил Терзиев, бившият президент Георги Първанов и много други.

Тепърва стотици фенове също чакат да отдадат почит на една от най-големите фигури в българския футбол.