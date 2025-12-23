З вездата на Лудогорец – Ивайло Чочев, бе специален гост в предаването „Героите на кръга“ по DIEMA SPORT. Халфът на разградчани говори за представянето на тима през есента и отличната си форма, в която се намира. На няколко пъти Чочев се превърна в ключова фигура за „орлите“, вкарвайки решаващи голове за шампионите. „Сезонът беше доста тежък с много мачове. Радващото е, че ще имаме две седмици да си починем. Ще гледам да се наследя максимално.

Разбира се, че съм полузащитник. Наложи се да помогна в няколко мача като централен нападател. Но това бяха моменти, в които имахме контузени и болно състезатели и треньорът прецени, че аз съм човекът, който може да се справи с тази роля, тъй като никой от наличните играчи не бе централен нападател“, коментира Чочев.

„През по-голяма част от моята кариера играех като дефанзивен халф, но винаги съм съумявал да стигам до попадения или до опасност в противниковото наказателно поле, дали със статично положение или след включване от втора позиция. Още в Италия хората ми казваха, че аз съм дефанзвиен халф, но с много добър нюх за атаката. В Палермо играехме с трима защитници и петима халфове и видяха че имам този нюх. Доста оставаха с мен след тренировка, за да тренираме в завършващата фаза. Мисля, че доразвих този мой усет именно в Италия и в момента ми носи доста успехи“, продължи звездата на Лудогорец.

„През този сезон изпитвахме трудности да вкарваме голове. Аз се чувствам добре, съотборниците ми помагат за това. Стремят се да играят с мен в наказателното поле. Радвам се, че се получава и вкарвам голове, които да ни носят точки. Всички повишихме нивото на ефективност, отборът стана доста по разнообразен и много хора вкарваме голове, като мисля, че това ще ни донесе успех през пролетта.

В Лудогорец съотборниците ми ме бъзикат и питат кога най-накрая ще вкарам с крак. Всеки използва своите силни страни. Моята е, че много добре усещам къде може да отиде топката, за да я атакувам с глава. Радвам се, че моите съотборници ме търсят, но може би и нещата опират до нюх“, каза още той.

