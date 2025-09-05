Ч ерно море завърши наравно 1:1 с румънския Фарул в контролна среща, играна на стадиона в Констанца. Голът за „моряците“ вкара Уеслен Жуниор в 65-ата минута. Габриел Бута изравни за румънския тим секунди преди края на мача.

Проверката се играе в две полувремена по 40 минути. В срещата взеха участие юноши от школата на Черно море, като трима са за първи път са с мъжкия тим – Димитър Заимов, Пресиян Царев и Андрей Христов.

Фарул заема седмото място във временното класиране на Супер лигата на Румъния с 13 точки от 8 мача, докато Черно море е пети в efbet Лигата с 12 точки от 7 мача.