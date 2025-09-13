Ч ерноморец победи Вихрен с 3:2 в шоу от 8-ия кръг на Втора лига. Това бе втора победа за „акулите“ от началото на сезона и втора загуба за отбора от Сандански. Още в 5-ата минута Георги Стайков откри резултата за 1:0, но гостите изравниха чрез Даниел Пехливанов в 24-ата минута. Бившият нападател на Левски Димитър Костадинов реализира красив гол в 40-ата, а в 54-ата минута момчетата на Борислав Кьосев си отбелязаха автогол и Черноморец поведе с 3:1. Крайното 3:2 оформи Методи Костов в 70-ата минута.

В същото време Марек пропусна да победи Локомотив Горна Оряховица, след като водеше с 1:0, гостите останаха с човек по-малко, но изравниха в продължението. Даниел Кирилов отбеляза за Марек в 40-ата минута, а в 88-ата футболист на гостите получи червен картон. Дълбоко в продължението „железничарите“ изравниха. След ъглов удар Мариян Иванов мушна топката в мрежата на дупничани. Двубоят бе повторен дебют за треньор Танчо Калпаков.

Миньор Перник постигна трета поредна победа в първенството и втора извън Перник. „Жълто-черните“ надвиха Севлиево с 3:1. В 17-ата минута Преслав Йорданов откри резултата, а в 28-ата той реализира и втори гол. Емил Колев върна едно попадение в 54-ата, но Данило Терасенко „затвори“ мача в 75-ата минута.

