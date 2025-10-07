Георги Кабаков е първи в списъка на ФИФА на ръководещите български съдии.

С ъдийската комисия към БФC обяви, че спира правата на №1 в родната ранглиста Георги Кабаков и 24-тия Владимир Вълков за неопределено време.

Така двамата вече нямат правото да ръководят футболни срещи в елита. Като причина е изтъкнато “незадоволителното им представяне като ВАР съдии” на столичното дерби между Славия и Локомотив от 11-ия кръг на Първа лига.

Припомняме, че тогава “белите” победиха с 2:0, а при първия им гол имаше очеизвадна волейболна асистенция на Мартин Георгиев. Въпреки това обаче сигнал от ВАР за игра с топката с две ръце не беше подаден и попадението беше признато. На 2 метра от ситуацията пък бе главният арбитър Станимир Тренчев, който обаче отърва кожата и неясно защо не е наказан, въпреки че преди дни Съдийската комисия даде пресконференция, на която призна за грешката.

Ето и официалното и твърде лаконично съобщение на сайта на БФC от днес:

„На редовно заседание днес СК взе решение да спре правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков за неопределено време, заради незадоволителното им представяне като ВАР рефери на двубоя от 11-ия кръг от Първа лига между отборите на Славия и Локомотив София”.