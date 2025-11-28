След кошмарния старт на сезона ЦСКА показва сериозни признаци на стабилизация. Тимът вече навлезе в две продължителни и радващи феновете серии. „Червените“ натрупаха 8 поредни шампионатни мача без загуба, а вече имат и 5 поредни последователни победи в първенството. 4 от тях могат да минат в графата рутинни, но тази над Левски си е най-ценна и промени коренно настроението вътре в клуба и сред привържениците. А психологическият ефект от нея може да се окаже траен и да спомогне и двете серии да се увеличават. Ще се спрем на тази с победите, защото именно победата е единственото нещо, което и клубът, и привържениците считат за успех.

Миналият сезон бе кошмарен и ЦСКА до началото на плейофите така и не можа да спечели повече от два поредни шампионатни мача. Едва във втората фаза на първенството, в която попадна в една четворка заедно с Ботев Пд, Берое и Спартак Вн, ЦСКА започна да ниже победа след победа и стигна до 6 поредни. Те обаче се оказаха пирови, тъй като баражът за Лигата на конференциите с Арда бе загубен, както и преди това финалът за Купата на България от Лудогорец.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

