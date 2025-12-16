Ц СКА продължава модернизациите в клуба. "Червените" се сдобиха с нова свръхмодерна система, с която може да подобри възстановяването на своите футболисти.

"Армейците" вече имат многоместна хипербарна камера, която е създадена от турската компания „Hpotech Hyperbaric Solutions. Това ще позволи на играчите да се възстановяват по-бързо след мач или тренировка. В нея могат да стоят до четирима души по едно и също време.

Ето какво написаха от турската компания:

„Червени. Готови. Непобедими.

Това е духът на ЦСКА София, най-успешният футболен клуб в България.

Стремихме се да уловим силата на „червената армия“, когато проектирахме новата им многоместна хипербарна камера (2.0 ATA), създадена да подхранва възстановяването и представянето на елитно ниво.

ЦСКА София добави ново оръжие към своя арсенал за спортни постижения: 4-местна хипербарна камера, проектирана за реалностите на футбола от най-високо ниво.

Проектирана за отборна ефективност и ежедневна употреба, системата позволява на до четирима играчи да се подложат на хипербарна кислородна терапия (HBOT) едновременно, ускорявайки възстановяването, подпомагайки рехабилитацията от контузии и помагайки на спортистите да останат постоянни през взискателния сезон.

От по-бързото възстановяване на мускулите до подобреното използване на кислород, HBOT се превърна в крайъгълен камък на съвременните спортни постижения, а ЦСКА София е напълно готов за играта.

Само ЦСКА!

Обичаме да работим със спортни клубове. Те разбират силата на HBOT (хипербарната терапия) във възстановяването на спортистите и винаги ни тласкат към готини, смели и креативни персонализации“.

