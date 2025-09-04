Х ебър се раздели по взаимно съгласие с четирима от досегашните си футболисти. Това са Петко Ганев, Димитър Законов, Станислав Работов и Георги Каракашев, които не попадат в плановете на спортно-техническото ръководство за оставащите срещи от настоящия сезон.

„ФК Хебър благодари на всички тях за положените усилия и им пожелава бъдещи успехи на футболния терен, здраве и късмет в живота.

ФК Хебър е в процес на подписване на договори с три нови попълнения, чийто имена ще бъдат обявени веднага след парафиране на контрактите“, съобщиха от Хебър с публикация в социалните мрежи.

