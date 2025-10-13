Х алфът на националния отбор на България и Лудогорец Ивайло Чочев говори преди утрешния мач на "трикольорите" срещу европейския шампион Испания. Началният час на срещата е 21:45 българско време.

"Най-силното качество на Испания е играта в атака, те обичат да държат топката. Ние знаем, че Испания е най-добрият отбор в света. Треньорът ще ни подготви тактически за техните силни страни, за да можем да им се противопоставим. Ние с Лудогорец сме имали тежки гостувания. Когато те считат за аутсайдер, е важно да играеш като отбор, да имаш самообладание и когато имаш шансове да успееш да се възползваш от тях. И ние се мъчим да разберем на какво се дължи това, че допускаме толкова голове. Не е приятно и е недопустимо да получаваме голове за толкова кратък период от време. Треньорите ни казаха върху какво да работим и какво да подобрим, за да предотвратим това. Имахме разговори между футболистите и треньорския щаб", каза Чочев на пресконференция преди утрешния двубой.

