Н овината за тежката болест на Любо Пенев предизвика огромна вълна от съпричастност в социалните мрежи. Състоянието на 59-годишния специалист е сериозно. По непотвърдена информация Ел Голеадор страда от рак на бъбреците.

„Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб“, написа Валери Божинов.

От ЦСКА също пуснаха съобщение:

Звездата на българския футбол Христо Стоичков също излезе с прочувствено послание.

От Лудогорец също пуснаха съобщение в подкрепа на Любо Пенев, но и на друга легенда - Бoрислав Михайлoв.

Очаквано и от Левски подкрепиха легендите.

ЦСКА 1948, Ботев Пловдив, Пирин Благоевград, Локомотив Пд и Хебър Пазарджик също отправиха пожелания към Пенев: