ЦСКА 1948 скочи трети след победа с 3:1 над Славия. "Червените" стартираха ударно и с лед едва 16 минути Борислав Цонев центрира от корнер, Лаша Двали успя да свали и продължи топката към Елиас Франко, а той отблизо я проследи във вратата на Иван Андонов - 1:0.

В 20-ата минута Борислав Цонев стреля от пряк свободен удар, но над вратата.

Емил Стоев центрира в наказателното поле в 28-ата минута, но Лаша Двали с лекарството изчисти. Две минути след това Фредерик Масиел качи топката на главата на Мамаду Диало, но той не прецени отскока си и стреля неточно.

Кристиян Стоянов пое топката явно, мина покрай няколко играчи на ЦСКА 1948, за да си освободи пространство за изстрел и с премерен удар я прати във вратата на Димитър Шейтанов за 1:1 в 32-ата минута.

Кристиян Балов пробва изстрел от границата на наказателното поле в 39-ата минута, но прати топката много над вратата.

Шейтанов направи добро спасяване две минути след това при техническо изпълнение на Иван Минчев от дистанция.

В последната минута на редовното време на първата част Цонев центрира от ъгъла към Мамаду Диало, но нападателят на домашните стреля неточно.

Иван Минчев стреля от пряк свободен удар в 50-ата минута право в ръцете на Шейтанов. Пет минути след това Балов проби отляво и шутира отблизо, но прати топката над вратата на Шейтанов.

Иван Стоянов направи три смени в 59-ата минута, пускайки в играта Георги Русев, Атанас Илиев и Марто Бойчев на мястото на Борислав Цонев, Мамаду Диало и Фредерик Масиел.

В 60-ата минута Атанас Илиев амери Елиас Франко, който влиза вътре в наказателното поле и шутира силно, но топката се отбива в напречната греда.

В 64-ата минута Браян Собреро центрира в наказателното поле, където Георги Русев се размина с топката, но топката стигна до Елиас Франко, който за втори път матира Иван Андонов.

Янис Гермуш опита да изведе Илиян Стефанов в коридора, но Шейтанов стигна първи до топката.

В 76-ата минута грешка на Фераресо позволи на ЦСКА 1948 да изгради бърза контраатака, при която двойното подаване между Собреро и Атанас Илиев завърши с гол на българина отблизо.

Пет минути преди края Лазар Марин нарушение срещу Атанас Илиев, което доведе до пряк свободен удар на границата на наказателното поле. Гашвчив обаче стреля право в гърба на Емил Стоев. Последва удар на Георги Русев с левия крак, но в аут.