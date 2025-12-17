О тборът на ЦСКА 1948 представи официално новото си попълнение Бернардо Коуто. 23-годишният португалски полузащитник преминава последователно през всички юношески нива в академиите на португалския Спортинг Брага и бразилския Палмейрас. Професионалната му кариера започва в отборите на Брага B и КД Трофенсе, преди да продължи в българския футбол със Спартак Варна, където се утвърждава като техничен и изобретателен футболист.
„Пожелаваме на Берна здраве и много щастливи мигове с червената фланелка!“, написаха от ЦСКА 1948.
