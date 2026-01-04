Ц СКА го направи! Клубът съобщи важна новина, която е свързана с емблемата Димитър Пенев. "Армейците" отвърнаха на призивите на феновете си и кръстиха академията си на Стратега. "В знак на преклонение пред неговия принос към институцията ЦСКА, клубът взе официално решение бъдещата детско-юношеска Академия на клуба да носи името „Димитър Пенев“.
Причината е ясна – става дума за човека, който в най-пълна степен символизира умението, волята и вярата в откриването и шлифоването на футболния талант", гласи част от обръщението на "червените" към "армейската" общност.