Ц СКА победи с 1:0 Левски в голямото дерби на българския футбол. Ето няколко любопитни факта след големия сблъсък на Националния стадион „Васил Левски“

18 - ЦСКА за 18-и път победи Левски с 1:0 за първенство. Именно с този резултат „червените” най-често са печелили дербито. Най-често срещаният резултат като цяло продължава да е 1:0 за Левски – 20 пъти.

1 - Джеймс Ето’о е първият камерунец с гол в дербито.

4 - ЦСКА дръпна на Левски с 4 победи в дербитата в Първа лига. Победата е 61-а за „червените”, „сините” имат 57, а равенствата са 48.

39 - За 39-и път играч на ЦСКА бе изгонен в дербито за първенство – Давид Пастор. Играчи на „сините” са гонени 28 пъти.

0 - Втори отбор на Христо Янев не получи гол от Левски този сезон. В началото на първенството той бе начело на Ботев Вр и направи 0:0 със „сините” във Враца.

