Ц СКА направи промяна за старта на зимната подготовка след кончината на Димитър Пенев. Заради огромната загуба, която шокира България вчера, "червените" закриват първата си тренировка за 2026 година. Заниманието е утре (понеделник) и съвпада с поклонението пред Tреньор №1 на ХХ век на България.

Христо Янев и футболистите му ще се съберат на клубната база в Панчарево, след което ще се отправят към Националния стадион "Васил Левски", за да си вземат последно "сбогом" с легендата Димитър Пенев. Поклонението пред иконата на ЦСКА е от 10:00 часа.

Така първата открита тренировка на отбора ще бъде на 6 януари.

