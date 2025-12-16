Ц СКА прескочи първите два етапа в турнира за Купата на България и вече е четвъртфиналист. Двете победи дотук бяха с еднакъв резултат – 2:1. С него „червените“ преодоляха Севлиево на 1/16 финали, както и Локомотив Сф на осминафиналите.

Справка в статистиката показва, че такъв старт с две еднакви победи в първите две фази на турнира, в които участва, ЦСКА е имал три пъти в историята. Два от случаите са през 20-и век, а има и един от 21-и. За първи път това става през 1969/70. Тогава „червените“ помитат с по 5:0 на 1/16 финалите и на 1/8 финалите нискоразредните Бенковски Негованци и Миньор Рудозем. През този сезон „червените“ достигат до финала и губят от Левски с 1:2. 6 години по-късно – през 1975/76 тимът стартира с две класически победи от по 3:0. Те са над Черноморец Бс и Торпедо Карлово. И през този сезон „червените“ стигат до спора за трофея, като пак губят от Левски, този път още по-драматично. В редовното време двубоят завършва 2:2, а след продължения „сините“ бият с 4:3.

Цялата разработка четете в хартиеното издание на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX