ЦСКА очевидно ще бъде активен на зимния трансферен прозорец. "Червените" вече привлякоха две нови попълнения - Макс Ебонг и Алехандро Пиедраита, а се очаква поне още двама-трима да подсилят отбора за втория дял от сезона. Принципно през януари пазарят е доста по-постен отколкото лятото, но "армейците" имат нужда от нови, за да отговорят на изискванията на треньора Христо Янев, който пое тима в движение. Добрата новина за ЦСКА е, че тенденцията през последните години показва, че клубът по-често е точен в зимната си селекция. Иначе казано - в тима идват футболисти, които си заслужават. Точно преди година с "армейците" подписаха Йоанис Питас, Андриан Лапеня и Фьодор Лапоухов, който към днешна дата са титуляри и основни играчи на тима. През януари на 2024 година с тима подписаха Улаус Скаршем, завърна се Фернандо Каранга и след голяма битка ЦСКА купи Мартин Стойчев. За последното се наложи "червените" да плащат и на Септември София, и на Арда, защото столичният клуб вече се беше разбрал с кърджалиици за трансфер на младока. Именно Мартин Стойчев сякаш е най-голямата зимна издънка на ЦСКА през последните години. Той така и не успя намери място в състава, а честите контузии са една от причините за това.

През януари 2023 година на "Армията" дойде Тобиас Хайнц, който имаше прекрасни качества, но беше изпуснат от ръководството и родната действителност го смаза. Тогава ЦСКА привлече само един нов, което е голяма рядкост.

