П етя Мурути и синът ѝ Георги посетиха базата на ЦСКА в Панчарево и получиха топката с подписи на целия отбор, за която дариха 3600 лв. по време на “Вечерта на добродетелите”, организирана от нашите партньори от Фондация "За Нашите Деца".

Те имаха възможност да разговарят с футболистите. Младият Георги излезе на терена и изпълни дузпа, като под рамката на вратата бе Густаво Бусато.

„Щастливи сме, че на добрината им отговорихме с жест, който ще помнят дълго“, написаха от ЦСКА.

