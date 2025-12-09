Ц СКА пусна в продажба официалните календари за 2026 г. Това стана ясно от публикация в клубния сайт. Интересното е, че точно преди година на пазара се появи и изданието на артикула за 2025 г.

„Армейците“ предлагат три варианта – еднолистов, джобен и вариант „Пирамида“. Миниформатът е на цена от 1 лв., а останалите два се продават по 10 лв.

От съобщението става ясно, че календарите може да се закупят в новия клубен магазин на улица „Солунска“ №12, както и онлайн.

Новите артикули потвърждават информациите от миналия месец, че за първи път от пет години ЦСКА се завръща към класическия модел, на който има отборна снимка.

СЪОБЩЕНИЕТО НА ЦСКА

Армейци,

В продажба вече е официалният календар на ЦСКА за 2026 година!

Календарите са налични в новия ни магазин на ул. „Солунска“ 12 в София, както и онлайн ТУК. Освен с големия еднолистов календар, можете да се сдобиете с работен - тип „пирамида“, и джобен.

Бъди с Христо Янев и момчетата му през цялата 2026 година!

САМО ЦСКА!